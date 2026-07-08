Ostorozhno Media сообщило о взломе каналов "Собчак" и "Кровавая барыня"

Telegram-каналы Ксении Собчак подверглись взлому Ostorozhno Media сообщило о взломе каналов "Собчак" и "Кровавая барыня"

Москва8 июл Вести.Информационные ресурсы медиахолдинга Ostorozhno Media подверглись хакерской атаке. Как сообщили представители холдинга, злоумышленники получили доступ к популярным Telegram-каналам "Кровавая барыня" и "Собчак".

Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга в телеграме — каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения говорится в официальном предупреждении для читателей

Команда Ксении Собчак призвала аудиторию проявлять бдительность и игнорировать любые публикации, появившиеся в скомпрометированных аккаунтах после указанного времени.

Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам, которые могут там появиться, будьте осторожны с фейковыми сообщениями в каналах подчеркнули в пресс-службе

В настоящее время технические специалисты работают над восстановлением контроля над ресурсами и устранением последствий взлома.