Собчак пришла на ПМЭФ с сумкой-лошадью Ксения Собчак посетила ПМЭФ с сумкой-лошадью Thom Browne

Москва3 июн Вести.Журналистка Ксения Собчак посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с сумкой в виде лошади, рассказало издание "Лента.ру".

Замеченная у Собчак сумка выпущена люксовым брендом Thom Browne в честь 2026 года, который по восточному календарю является годом Лошади.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД России проверить интервью Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).