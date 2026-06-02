Мизулина запросила проверку интервью Собчак с бьюти-блогером Интервью Ксении Собчак с блогером Синяком проверят на пропаганду ЛГБТ

Москва2 июн Вести.Интервью Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком проверят на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующий запрос отправила в МВД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ознакомилась с видео. Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что? написала Мизулина в мессенджере МАХ

Игорь Синяк – российский бьюти-блогер, который в 2022 году переехал во Францию. Число его подписчиков в соцсетях составляет около 909 тысяч.