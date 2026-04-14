Москва14 апр Вести.Подхваченный рядом Telegram-каналов флешмоб "Черновик", который оказался скрытой рекламой казино, произошел из-за невнимательности администраторов пабликов. Такое мнение ИС "Вести" высказал президент "Консорциума Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Начиналось все невинно - в Telegram есть такая функция "черновик»", если ты начал писать фразу и не дописал, то строчка горит с надписью "черновик". То есть то, что написано, не отправлено. Люди к этому привыкли. Но сначала решил приколоться сам Telegram. В своем аккаунте он выпустил специальную эмодзи, которая выглядит так же, только надпись красная объяснил он

Вставка такого эмодзи в постах, заметил Масалович, привлекает внимание аудитории, пользователю становится любопытно и он жмет, чтобы узнать содержание контента.

Всем это понравилось, стало флешмобом и пошло в массы. И тут же плохие дяди сообразили, что можно выпустить такой же модуль, но уже с прилипшей ссылкой на казино. И стали распространять сообщения, на которое, если щелкнуть, ссылка поведет куда не надо. Зараженные эмодзи успели растащить не только неграмотные пользователи, но и крупные компании, банки. Скорее всего, [администраторы] какое-то сообщение копипастили, не понимая, что они делают сказал эксперт

На днях основатель Telegram Павел Дуров заявил, что секретные чаты в его мессенджере остаются самым безопасным и удобным способом общения с 2013 года.