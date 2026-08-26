В Мастерской новых медиа рассказали, как изменилась работа в инфополе В Мастерской новых медиа рассказали, как изменилась работа в инфополе

Москва26 авг Вести.На сегодняшний день работа в информационном поле кардинально изменилась: применяются продвинутая медиааналитика, а также заблаговременная настройка смыслов, новостей и контекста вокруг человека. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила основатель Мастерской новых медиа, заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

Сегодня кардинально изменилась работа в информационном поле. И если еще несколько лет назад мы говорили, в первую очередь, об информировании как основной задаче блоков информационной политики в регионах, то сегодня это превентивное формирование информационного поля, которое окружает людей. Продвинутая медиааналитика, которая помогает принимать верные решения. Специалисты, которые обучены работе и со смыслами, с одной стороны, а с другой стороны самыми современными инструментами сказала она

Аблец добавила, что не только в Мастерской новых медиа достигнуты эти результаты.

Много чего создано и сделано за последние годы, и система центров управления регионами, система госпабликов и вся инфраструктура, АНО "Диалог", которая помогает выстраивать комплексную работу с информационным полем и делать, самое важное, это поле удобным, комфортным и безопасным для наших граждан отметила она

Мастерская новых медиа отметила пятилетие работы. За это время обучение в проекте прошли специалисты из всех регионов России, а также соотечественники более чем из 20 стран.