Москва29 июл Вести.Медиасфера в России стремительно меняется. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс.

Медиасфера у нас меняется стремительно. И хотим мы этого или нет, но именно наши коллеги в регионах сегодня составляют информационный каркас страны, они его поддерживают. И очень важно, чтобы они обладали теми компетенциями, которые востребованы сегодня на рынке, востребованы в медиасфере, и чтобы они понимали, как отвечать на вызовы, стоящие перед страной, которых очень и очень много