Москва26 авг Вести.Федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа" оказывает серьезное влияние на информационное поле. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила основатель Мастерской новых медиа, заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

По ее словам, Мастерская новых медиа строит свою работу на трех ключевых вещах.

Во-первых, это горизонтальные связи… Это правда работает, когда в твоей записной книжке есть контакты людей со всей страны, из разных блоков, из СМИ, из платформ, информационных агентств, откуда угодно ты можешь быстро решить любой вопрос…. И этому в том числе мы учим наших выпускников и членов сообщества. Вторая большая особенность – это принцип совместного действия. Мы в режиме реальных дел, реальных задач отрабатываем умение объединять действия тысяч людей по всей стране… Умение действовать сообща на одной задаче, но каждый, сохраняя свой индивидуальный голос, позволяет выстраивать информационный хор, медиахор, который звучит синхронно и помогает нам слышать важное, не обращая внимания на информационный шум. Ну и наконец третье, конечно, – это пост-сопровождение. Никто не бросает ребят после того, как они заканчивают обучение сказала Аблец

Она также рассказала о треках, где обучающиеся и выпускники могут себя проявить.

Есть научный клуб, те, кто ведет исследования в области медиа, это важное направление науки, ведь чтобы чем-то управлять, нужно понимать, какие взаимосвязи внутри, как это все работает, строить прогнозы по развитию медиасреды. Это сопровождение экспертов, многие дальше идут учить других людей работать в медиа. Сегодня это очень важно, потому что в медиа нужно не только учить профессионалов, но и широкие слои населения… Это система кроссподдержки, когда выпускники на своих ресурсах благодаря своим возможностям начинают поддерживать проекты друг друга. Вот все это вместе, в совокупности позволяет действительно говорить о том, что Мастерская новых медиа сегодня уже звучит в информационном поле и оказывает на него серьезное влияние добавила основатель программы

Ранее Аблец рассказывала о кардинальных изменениях работы в информационном поле: теперь применяются продвинутая медианалитика, а также заблаговременная настройка смыслов, новостей и контекста вокруг человека.