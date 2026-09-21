Москва21 сен Вести.Весь мир переживает непростой период трансформации в сферах экономики и политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Весь мир сейчас переживает очень нелегкий период - это период трансформации в мировой экономике, в мировой политике, в системе международных отношений и, конечно же, в мировой информации сказал он

Песков также отметил, что мировые информационные агентства вносят значительный вклад в борьбу с ложью, однако и сами они сталкиваются с новыми вызовами, связанными, с одной стороны, с последствиями международной трансформации и, с другой стороны, с высокими темпами технологического развития.