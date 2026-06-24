Песков: только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

В Кремле рассказали, что оберегает мир от глобальной войны Песков: только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

Москва24 июн Вести.Только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, сейчас мировая безопасность "подвергнута эрозии".

Собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны добавил официальный представитель Кремля

Ранее политолог Сергей Михеев заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что политическая сверхзадача России состоит в том, чтобы показать Европе свои готовность и возможность применить ядерное оружие.