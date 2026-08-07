Косачев заявил о росте числа стран, считающих ЯО гарантией защиты суверенитета Косачев: все больше считают, что ЯО является гарантией защиты суверенитета

Москва7 авг Вести.На сегодняшний день все больше государств задумываются о том, что ядерное оружие (ЯО) является единственной гарантией защиты их собственного суверенитета.

Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью газете "Известия".

Сегодня все больше стран начинают задумываться о том, что ядерное оружие для них, возможно, единственная гарантия защиты собственного суверенитета. … Мы видели, что произошло с Ираком, мы видели, что произошло с Ливией, которая отказалась от собственной программы разработки ядерного оружия. Мы видим, что сейчас происходит с Ираном. И все это, разумеется, очень тяжелое испытание для режима нераспространения. Остается только сожалеть, что этот режим находится в такой зоне риска рассказал Косачев

Он отметил, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — как ядерные державы несут особую ответственность за глобальную безопасность и укрепление режима нераспространения ядерного оружия. Однако из‑за существующих геополитических разногласий наладить полноценный диалог в этой области не удается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что агрессия США против Ирана может привести к тому, что настроения о "пользе" ядерного оружия будут расти.

Между тем, постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что политика стран Североатлантического альянса по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами.