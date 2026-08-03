Москва3 авг Вести.Стратегия коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и российская военная доктрина допускают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения. Об этом заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о том, может ли ядерное оружие России появиться в других странах ОДКБ.

Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения сказал Васильев

Он уточнил, что в принятом ОДКБ документе сказано, что в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности есть возможность увеличения числа стран, которые обладают военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире настроения, связанные с тем, что только ядерное оружие может гарантировать свободу и независимость, будут расти.