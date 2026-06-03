В МИД РФ назвали условие использования ядерного оружия Рябков: посягательство на земли РФ может привести к применению ядерного оружия

Москва3 июн Вести.Посягательства на российскую территориальную целостность может привести к применению Россией ядерного оружия. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума.

Дипломат напомнил, что ситуации, при которых РФ может использовать свое стратегическое вооружение, подробно описаны в российской военной доктрине, а также в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

В несколько прямолинейном изложении сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств сказал Рябков

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание является неотъемлемой частью и краеугольным камнем национальной безопасности России.

Как отметил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней экономической и оборонной политике Сергей Караганов, ядерные учения России – это предупреждение для западных стран.