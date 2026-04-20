РФ ответит пропорционально, если США нарушат мораторий на ядерные испытания МИД: РФ пропорционально ответит на возможное проведение США ядерных испытаний

Москва20 апр Вести.Россия ответит соразмерно, если США или другие страны проведут ядерные испытания. Об этом на заседании международного клуба "Триалог" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Текст его выступления опубликован на сайте ПИР-центра.

Рябков в своей речи подчеркнул, что Россия строго соблюдает национальный мораторий на ядерные испытания, который был объявлен в 1990 году.

Однако, если Соединенные Штаты или другие страны проведут такие испытания, ответ России, несомненно, будет адекватным и пропорциональным сказал дипломат

Как указал Рябков, заявления американских властей о возможном возобновлении полномасштабных ядерных испытаний чреваты фатальными последствиями для Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Мы отмечаем отсутствие каких-либо признаков готовности Вашингтона предпринять комплексные усилия по снижению конфликтного потенциала с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность отметил он

При этом в России внимательно зафиксировали заявленную США готовность нарастить свой ядерный арсенал сверх ограничений СНВ-3, а также возобновить ядерные испытания "по первому распоряжению" американского президента, что идет вразрез с положениями ДВЗЯИ.

В ноябре 2025 года американский лидер Дональд Трамп утверждал, что США намерены "очень скоро" провести ядерные испытания. Он сослался на факт проведения испытаний ядерного оружия другими странами, однако не привел конкретных данных.