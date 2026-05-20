Эксперт указал, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности Михайлов: РФ при угрозе нацбезопасности может применить любые виды вооружения

Москва20 мая Вести.В случае угрозы национальной безопасности Россия может применить любые виды вооружения, какие она посчитает нужным. Об этом военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов сообщил в интервью ИС "Вести".

Так он прокомментировал негативную реакцию со стороны западных политиков на совместные ядерные учения России и Белоруссии.

Совершенно очевидно, что Российская Федерация в случае угрозы национальной безопасности может применить любые виды вооружения, какие она посчитает нужным. И об этом Запад предупреждал лично [президент России] Владимир Владимирович Путин… Реакция Запада на совместные учения России и Белоруссии по ядерному сдерживанию является такой столь негативной, они называют это шантажом и так далее. Но они боятся, они прекрасно понимают, что игры закончились сказал Михайлов

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь заявил, что Россия остается наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. Он указал на постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность стран Альянса.