Москва20 маяВести.В случае угрозы национальной безопасности Россия может применить любые виды вооружения, какие она посчитает нужным. Об этом военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов сообщил в интервью ИС "Вести".
Так он прокомментировал негативную реакцию со стороны западных политиков на совместные ядерные учения России и Белоруссии.
Совершенно очевидно, что Российская Федерация в случае угрозы национальной безопасности может применить любые виды вооружения, какие она посчитает нужным. И об этом Запад предупреждал лично [президент России] Владимир Владимирович Путин… Реакция Запада на совместные учения России и Белоруссии по ядерному сдерживанию является такой столь негативной, они называют это шантажом и так далее. Но они боятся, они прекрасно понимают, что игры закончилисьсказал Михайлов
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь заявил, что Россия остается наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. Он указал на постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность стран Альянса.