Песков: позиция Москвы по вопросу о нераспространении ЯО хорошо известна

Песков: позиция РФ по нераспространению ядерного оружия всем известна Песков: позиция Москвы по вопросу о нераспространении ЯО хорошо известна

Москва23 июл Вести.Позиция Россия по вопросу о нераспространении ядерного оружия всем хорошо известна, но у любого государства должно быть право на мирный атом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США и Саудовская Аравия подписали соглашение в сфере мирного использования атомной энергии.

Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом сказал Песков

Он подчеркнул, что право на мирную атомную энергию должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии.

Ранее американское Министерство энергетики сообщило, что министр энергетики США Крис Райт и его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман ас-Сауд заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии.