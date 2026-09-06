Москва6 сен Вести.Обвинения со стороны Запада в адрес России из-за дрона в Лейпциге – начала настоящей войны. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на то, что на Западе даже не стали разбираться, чей дрон упал в Лейпциге.

Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонны, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали сказал Лавров

По словам министра, такая игра "абсолютно неприемлемая".

Я думаю, даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны добавил он

1 сентября власти Германии обвинили Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. После чего правительство страны закрыло Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москвы приняла решение закрыть Институт Гете.