Москва19 сенВести.Мошенники для обмана россиян стали проводить многоступенчатые операции, в которых участвуют сразу несколько персонажей и каналов связи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.
Если раньше типичным сценарием был относительно простой звонок: "ваша карта заблокирована", то сегодня мошенничество все чаще представляет собой многоступенчатую операцию, в которой участвуют несколько персонажей и каналов связиотмечается в сообщении
Также злоумышленники стали лучше персонализировать атаки, они тщательно изучают соцсети, семейные обстоятельства, профессию, цифровые привычки жертвы. Так они составляют легенду, которая будет связана с жизнью жертвы.