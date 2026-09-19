Москва19 сен Вести.Мошенники для обмана россиян стали проводить многоступенчатые операции, в которых участвуют сразу несколько персонажей и каналов связи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.

Если раньше типичным сценарием был относительно простой звонок: "ваша карта заблокирована", то сегодня мошенничество все чаще представляет собой многоступенчатую операцию, в которой участвуют несколько персонажей и каналов связи отмечается в сообщении

Также злоумышленники стали лучше персонализировать атаки, они тщательно изучают соцсети, семейные обстоятельства, профессию, цифровые привычки жертвы. Так они составляют легенду, которая будет связана с жизнью жертвы.