Москва14 сен Вести.В последнее время мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

В частности, фиксируются сочетания телефонных звонков жертве с одновременным установлением с ней связи в мессенджере и применением поддельных сайтов, уточнили в ведомстве.

Аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере жертве направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка говорится в сообщении

На этой странице от пользователя требуется ввести пароль и логин. После их ввода данные становятся известны мошенникам, что позволяет им похитить накопления жертвы или оформить кредиты, предупреждают полицейские.

В МВД напомнили, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят сообщать коды из СМС, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая подобная просьба – это признак мошенничества. После ее поступления необходимо сразу прекратить разговор.