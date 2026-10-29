Осужденный за стрельбу в пермском вузе рассказал, что подвигло его на убийства Бекмансуров назвал пропагандой сообщества, героизирующие массовых убийц

Москва29 окт Вести.Осужденный за убийство шести человек бывший студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров в интервью журналисту ИС "Вести" Виталию Кармазину рассказал, как знакомство с идеологией "колумбайна" (движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ) заставило его задуматься о нападении.

По его словам, он длительное время находился в подавленном состоянии и его стали привлекать сцены, где демонстрировались различные способы выхода гнева.

Появились различные группы с шок-контентом, и, в общем, большое количество деструктивных сообществ. Из рекламы одной группы я вступил в другую, и так постепенно оно разрослось в целый клубок различного деструктивного контента. Каждый раз, когда происходило не только в России, вообще в мире, какое-либо массовое убийство в учебных учреждениях, эти паблики начинали раскручивать тему. То есть по факту это была пропаганда, агитки, выставляющие массовых убийц в героическом виде поделился Бекмансуров

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров напал на Пермский государственный университет, студентом которого являлся. В результате устроенной им стрельбы погибло шесть человек, а около 60 получили травмы. По решению суда Бекмансуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, он отбывает срок в колонии "Полярная сова".

Подробнее о проблеме воздействия на несовершеннолетних, провокации их на совершение преступлений Виталий Кармазин написал в своей авторской колонке.