С массового убийцы из Перми Бекмансурова взыскивают почти 27 млн рублей

С Бекмансурова, расстрелявшего 6 человек в Перми, взыскивают почти 27 млн рублей С массового убийцы из Перми Бекмансурова взыскивают почти 27 млн рублей

Москва21 окт Вести.С Тимура Бекмансурова, расстрелявшего шесть человек в Пермском государственном университете, взыскивают почти 27 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и издержек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Общая сумма долга Бекмансурова составляет более 26,942 миллионов рублей говорится в сообщении агентства

20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории вуза, выбрав день, когда там находилось наибольшее количество людей. В результате погибли шестеро, более 20 получили ранения, еще 37 были травмированы.

При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен, позже ему ампутировали ногу.

В декабре 2022-го убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита пыталась обжаловать приговор, но он остался без изменений.