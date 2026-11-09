Москва9 нояВести.Суд в городе Березовский Свердловской области признал местного жителя виновным в хулиганстве и приговорил к штрафу в 950 тысяч рублей, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Как установили следствие и суд, 6 июля около 23 часов 43-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического оружия в четырех подростков из окна спальни своего дома в садоводческом товариществе. Один из несовершеннолетних получил ранение левого плеча.
Подростки были признаны потерпевшими.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублейговорится в публикации
Кроме того, с осужденного в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.