Житель Ставрополья осужден за покушение на убийство подростка

В Ставрополье вынесен приговор по делу о покушении на убийство подростка Житель Ставрополья осужден за покушение на убийство подростка

Москва9 сен Вести.Житель Кировского округа Ставропольского края признан виновным в покушении на убийство малолетнего, ему вынесен приговор. Подробности дела сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

По материалам следствия, 9 марта днем 2026 года в хуторе Курганном 58-летнего фигурант выстрелил из пневматической винтовки, оборудованной прицелом, из окна своего домовладения в 11-летнего мальчика, который проезжал с другом на питбайке. Ребенок получил проникающее ранение в область левого глаза. Его друг не пострадал.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал винтовку в хозяйственной постройке. Там ее обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Следователем СК России фигурант был задержан. В ходе допроса он пояснил, что причиной противоправных действий стало раздражение от звуков проезжающего транспортного средства говорится в сообщении

Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу по гражданскому иску на сумму 650 тысяч рублей.