В Петербурге парень открыл стрельбу по сверстникам из пневматического пистолета

Стрелял как по мишеням: юный петербуржец палил по сверстникам из пневматики В Петербурге парень открыл стрельбу по сверстникам из пневматического пистолета

Москва3 окт Вести.На Васильевском острове в Санкт-Петербурге парень открыл стрельбу по подросткам из пневматического оружия, сообщает 78.RU.

ЧП имело место вечером 2 октября на 7-й линии Васильевского острова.

Как рассказала мама одного из пострадавших подростков, ссылаясь на его слова, стрелявший "просто шутил". Сперва он палил по ботинкам, а затем начал целиться в людей.

Он уже начал, по сути, стрелять по ним, как по мишеням. Одному попал в руку, в ногу. Знаю, что попал в щеку навылет. Собственно, пневматику остановил зуб, который тоже пострадал рассказала женщина

По разным данным, стрелявшему парню 17 или 19 лет. По словам матери подростка, нападавший раньше учился в той же школе, что и ее сын. Мальчик был "проблемным" – за время обучения на него было написано минимум 19 заявлений в правоохранительные органы.

Женщина подала заявление в полицию и думает о том, чтобы обратиться в Следственный комитет.