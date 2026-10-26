Москва26 октВести.В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за стрельбу из сигнального пистолета ранним утром. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.
Уточняется, что звуки выстрелов были слышны у дома 13 на улице Академика Павлова около семи утра воскресенья, 25 октября.
Очевидцы обратились в полицию. К месту происшествия прибыл наряд, и нарушителя удалось задержать по горячим следам.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и по горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению задержал 22-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений не менее 5 раз выстрелил в воздух из сигнального пистолетаговорится в сообщении МВД
Оружие изъяли. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, вопрос о мере пресечения решается.