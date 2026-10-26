Парня задержали за стрельбу из сигнального пистолета в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из сигнального пистолета рано утром Парня задержали за стрельбу из сигнального пистолета в Санкт-Петербурге

Москва26 окт Вести.В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за стрельбу из сигнального пистолета ранним утром. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.

Уточняется, что звуки выстрелов были слышны у дома 13 на улице Академика Павлова около семи утра воскресенья, 25 октября.

Очевидцы обратились в полицию. К месту происшествия прибыл наряд, и нарушителя удалось задержать по горячим следам.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и по горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению задержал 22-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений не менее 5 раз выстрелил в воздух из сигнального пистолета говорится в сообщении МВД

Оружие изъяли. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, вопрос о мере пресечения решается.