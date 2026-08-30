Житель Петербурга открыл стрельбу из-за спора за парковочное место Задержан житель Петербурга, открывший стрельбу из-за спора за парковочное место

Москва30 авг Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали 29-летнего мужчину, который открыл стрельбу из-за спора за парковочное место. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 29 августа на парковке у площади Морской Славы.

В ходе ссоры … водитель одного из автомобилей произвел выстрел вверх из травматического пистолета, после чего стал угрожать оружием своему 28-летнему оппоненту говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Правонарушителя задержали по горячим следам и доставили его в отдел полиции.

У задержанного изъят травматический пистолет и стреляная гильза. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство. — Ред.) добавили в МВД

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.