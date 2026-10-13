Москва13 октВести.В Санкт-Петербурге 72-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство у дома на улице Политрука Пасечника, сообщили в городском главке Следственного комитета.
Предварительно установлено, что ранним утром в минувшую пятницу, 9 октября, пенсионер на почве личной неприязни выстрелил в соседа из гладкоствольного охотничьего ружья.
Свой преступный умысел на убийство не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: выстрел не достиг целиговорится в заявлении ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в MAX
Соседу удалось скрыться от пенсионера. Впоследствии подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.