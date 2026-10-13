Задержан 72-летний петербуржец, выстреливший в соседа из ружья

В Петербурге пенсионер пытался застрелить соседа из охотничьего ружья Задержан 72-летний петербуржец, выстреливший в соседа из ружья

Москва13 окт Вести.В Санкт-Петербурге 72-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство у дома на улице Политрука Пасечника, сообщили в городском главке Следственного комитета.

Предварительно установлено, что ранним утром в минувшую пятницу, 9 октября, пенсионер на почве личной неприязни выстрелил в соседа из гладкоствольного охотничьего ружья.

Свой преступный умысел на убийство не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: выстрел не достиг цели говорится в заявлении ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в MAX

Соседу удалось скрыться от пенсионера. Впоследствии подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.