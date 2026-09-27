Росгвардия задержала трех петербуржцев по подозрению в стрельбе во дворе дома

В Петербурге задержаны подозреваемые в стрельбе во дворе дома мужчины Росгвардия задержала трех петербуржцев по подозрению в стрельбе во дворе дома

Москва27 сен Вести.В Кировском районе Санкт-Петербурга наряд Росгвардии задержал трех граждан 21, 40 и 46 лет по подозрению в стрельбе во дворе жилого дома.

Как сообщает канал Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти в MAX, вечером 26 сентября о выстрелах во дворе дома на улице Козлова в полицию сообщил местный житель.

Росгвардейцы незамедлительно направились на место происшествия и задержали троих правонарушителей, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок - распивали спиртные напитки, шумно себя вели и выражались грубой нецензурной бранью сообщает мессенджер

Рядом с ними на земле лежал предмет, похожий на пистолет. Задержанных, один из которых был ранее судим за угрозу убийством, доставили в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Предположительно, он был сигнальным. Проводится проверка.