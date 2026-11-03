В Петербурге задержали юношу, стрелявшего из пускового устройства Задержан петербуржец, устроивший хулиганскую стрельбу из пускового устройства

Москва3 ноя Вести.Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу из пускового устройства из хулиганских побуждений. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 2 ноября очевидица сообщила правоохранителям, что у дома №38 к. 1 по улице Карпинского сидит компания, в которой мужчины стреляют в воздух.

За считанные минуты в адрес прибыл полицейский наряд и по горячим следам задержал 19-летнего молодого человека … , [который] из хулиганских побуждений открыл стрельбу в воздух из своего пускового устройства "Пионер" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пусковое устройство у него изъято.

Задержанный ожидает возбуждения уголовного дела и избрания ему меры пресечения.

Отмечается, что ранее хулиган уже трижды привлекался к уголовной ответственности.