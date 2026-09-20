Охранник маркетплейса открыл стрельбу из-за выезда со склада в Петербурге В Петербурге задержали открывшего стрельбу охранника склада маркетплейса

Москва20 сен Вести.Полиция Красносельского района задержала охранника склада маркетплейса за стрельбу в конфликтной ситуации, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в MAX.

Сообщение о ЧП поступило в полицию ночью 19 сентября.

Поступило сообщение, что на территории склада интернет-магазина на Волхонском шоссе в заявителя стреляет охранник говорится в публикации

Прибывший на место наряд ППС задержал по подозрению в причастности к этому преступлению 63-летнего охранника маркетплейса.

Правоохранители установили, что между задержанным и пострадавшим возник конфликт из-за правил выезда с территории. После этого охранник выстрелил из своего травматического пистолета в ногу оппоненту.

Оружие у нарушителя изъяли. Согласно информационным базам, оно было зарегистрировано.

Пострадавшим оказался 55-летний житель Красноярского края. Его госпитализировали с наружной поверхностной раной бедра и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

Задержанный привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.