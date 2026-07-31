В Воронеже ревнивец выстрелил в соперника из травмата, возбуждено дело

В Воронеже ревнивец выстрелил в оппонента из травмата, возбуждено дело В Воронеже ревнивец выстрелил в соперника из травмата, возбуждено дело

Москва31 июл Вести.В Воронеже 38-летний ревнивец выстрелил в оппонента из травматического пистолета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное МВД России.

Вечером 26 июля на проспекте Патриотов между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за ревности к общей знакомой. Тогда один из них выстрелил несколько раз в сторону оппонента. Позднее 28-летний пострадавший с травмами обратился в медучреждение.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали нападавшего. Им оказался 38-летний житель Белгородской области. Мужчина задержан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).