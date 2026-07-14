Прокуратура Архангельска завела дело по факту стрельбы из сигнального пистолета

В Архангельске возбудили дело после выстрела в мужчину из сигнального пистолета Прокуратура Архангельска завела дело по факту стрельбы из сигнального пистолета

Москва14 июл Вести.В городе Архангельске возбудили уголовное дело по факту стрельбы из сигнального пистолета в лицо местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Оно заведено по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Прокуратура Архангельска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту выстрела из сигнального пистолета написано в Telegram-канале ведомства

Вечером 14 июля стало известно о стрельбе из сигнального пистолета во дворе одного из домов по проспекту Обводный канал. Местный житель выстрелил в лицо 62-летнего горожанина.

Пострадавшему причинен легкий вред здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.