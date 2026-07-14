Москва14 июлВести.В городе Архангельске возбудили уголовное дело по факту стрельбы из сигнального пистолета в лицо местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Оно заведено по ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Прокуратура Архангельска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту выстрела из сигнального пистолетанаписано в Telegram-канале ведомства
Вечером 14 июля стало известно о стрельбе из сигнального пистолета во дворе одного из домов по проспекту Обводный канал. Местный житель выстрелил в лицо 62-летнего горожанина.
Пострадавшему причинен легкий вред здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.