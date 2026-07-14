Житель Архангельска выстрелил прохожему в лицо сигнальным пистолетом В Архангельске задержан мужчина, выстреливший сигнальным пистолетом в прохожего

Москва14 июл Вести.В городе Архангельске местный житель выстрелил сигнальным пистолетом в лицо прохожего мужчины. Полиция его задержала, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел 10 июля во дворе одного из жилых домов. Между двумя горожанами произошел короткий разговор, в ходе которого 29-летний мужчина достал сигнальный пистолет, направил в лицо 62-летнего собеседника и выстрелил.

После этого он убежал с места происшествия. Наряд полиции, который патрулировал район, услышал звук выстрела и оперативно задержал стрелка. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пострадавший был доставлен в больницу. У него зафиксированы травмы лица. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.