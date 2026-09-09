Участник СВО в Москве получил ранение при конфликте с охранником магазина

В Москве участника СВО ранил охранник продуктового магазина Участник СВО в Москве получил ранение при конфликте с охранником магазина

Москва9 сен Вести.В Москве участник специальной военной операции пострадал от рук охранника во время конфликта в магазине. Подробности происшествия сообщает MK.RU.

8 сентября около 21.00 в магазин на улице Святоозерская пришел офицер вместе с супругой. При выходе из супермаркета, когда женщина рассчитывалась на кассе, мужчина направился к выходу с покупками. У дверей его задержали трое охранников, заподозрив в краже. Вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. Несмотря на наличие чека на купленные продукты охранники попытались увести мужчину в подсобное помещение.

В ходе завязавшейся потасовки офицер оказал сопротивление трем нападавшим. В ответ на это один из охранников достал газовый пистолет и выстрелил военнослужащему в голову говорится в сообщении

В результате офицер получил тяжелую травму: химический ожог левого глаза. После выписки из больницы он намерен написать заявление на мужчин в полицию.