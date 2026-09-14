Продавца радиорынка в Москве трижды ударили ножом Посетитель с ножом трижды ударил продавца радиорынка в Москве

Москва14 сен Вести.На продавца радиорынка на Пятницком шоссе в Москве напал посетитель с ножом. Мужчина получил три удара в жизненно важные органы, однако выжил благодаря оперативной помощи медиков, сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел вечером в воскресенье. К одному из павильонов подошли трое молодых мужчин, которые могли находиться под воздействием наркотиков.

Посетители попросили 32-летнего продавца выдать им 9 тысяч рублей наличными, пообещав сразу перевести эту сумму ему на банковскую карту. После отказа консультанта между мужчинами произошел конфликт.

У одного из посетителей оказался нож. Сначала мужчина размахивал им, а затем нанес продавцу три удара.

Медики прибыли на место через несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели трехчасовую операцию. На следующий день мужчина пришел в сознание.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.