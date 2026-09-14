В Москве женщина получила 14 суток ареста за скандал в супермаркете

Женщина учинила скандал в супермаркете Москвы и получила 14 суток ареста В Москве женщина получила 14 суток ареста за скандал в супермаркете

Москва14 сен Вести.Москвичку арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство после скандала в супермаркете. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Московский городской суд признал законным постановление Тверского районного суда города Москвы, которым столичной жительнице назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток за совершение мелкого хулиганства, сопряженного с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции говорится в сообщении

По данным инстанции, в один из дней сентября около 7.30 утра женщина пришла в супермаркет Eurospar на Манежной площади и начала ругаться с сотрудниками магазина. Она использовала нецензурные выражения и вела себя агрессивно, на требования прибывших по вызову полицейских не реагировала и сопротивлялась при задержании.