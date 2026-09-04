В Москве арестовали мигранта, который приставал к женщине на эскалаторе в метро

Мигрант приставал к женщине на эскалаторе в московском метро, его арестовали В Москве арестовали мигранта, который приставал к женщине на эскалаторе в метро

Москва4 сен Вести.Останкинский суд Москвы приговорил мигранта к административному аресту на 8 суток за приставания к женщине в метро. Об этом стало известно MK.RU.

Инцидент произошел на станции "Рижская" 26 июля. Гастарбайтер ехал на эскалаторе за девушкой и начал к ней приставать.

Поднимаясь на эскалаторе наверх, протянул свою ногу вверх между ногами впереди стоявшей девушки и начал ее поглаживать. Пассажирка оттолкнула наглеца, а позже обратилась в полицию отмечается в сообщении

Иностранец настаивал на том, что разговаривал по телефону и якобы не заметил, как его нога дотронулась до ног пассажирки. Видеокамеры показали обратное.

Суд отправил мигранта под стражу за мелкое хулиганство.