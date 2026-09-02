Мигранта задержали по подозрению в нападении на женщину в московском парке

Мигранта задержали по подозрению в нападении на женщину в парке Москвы Мигранта задержали по подозрению в нападении на женщину в московском парке

Москва2 сен Вести.Уроженца Киргизии задержали по подозрению в нападении на женщину на северо-востоке Москвы, сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел 29 августа около 21.30 в парке "Долина реки Лихоборки". 40-летний мужчина подкараулил женщину, которая находилась одна, после чего затащил ее в кусты и совершил насильственные действия сексуального характера, уточняет газета.

Позднее подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о задержании на юге Москвы мужчины, который напал с топором на прохожего.