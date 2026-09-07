В Москве за кражу сумок женщине грозит до двух лет тюрьмы

Задержана москвичка, укравшая сумки из магазинов на Якиманке и Манежной В Москве за кражу сумок женщине грозит до двух лет тюрьмы

Москва7 сен Вести.В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в кражах брендовых сумок из сетевых магазинов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Схема была простой, но наглой: в магазине на Манежной площади злоумышленница спрятала дорогую сумку в пакет под кофту, пробила на кассе дешевую мелочь и спокойно ушла. Позже она повторила трюк еще в двух точках той же сети — на Большой Якиманке и Маросейке говорится в сообщении

Женщину поймали в подмосковном Раменском. Ей предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. Украденными сумками она распорядилась по собственному усмотрению.

Заведены три уголовных дела о краже. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.