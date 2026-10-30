Владельца оружейного магазина в Петербурге задержали за сбыт боеприпасов В Петербурге полицейские задержали владельца оружейного магазина

Москва30 окт Вести.Петербургские полицейские задержали владельца оружейного магазина на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе города за незаконный сбыт боеприпасов, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Операция прошла в рамках мероприятия "Проверочная закупка" после возбужденного следственными органами уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В ходе проверки был подтвержден факт незаконного сбыта "оружейником" 250 единиц боеприпасов к нарезному оружию за 7000 рублей без затребования у покупателя правовых документов на приобретение и хранение оружия отмечается в публикации

При обыске в магазине оперативники изъяли три приходно-расходных журнала, семь книг учета продажи оружия и патронов, договоры закупки оружия и патронов, а также записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что 52-летний директор магазина, он же продавец, уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.