За серию нападений с отверткой в Петербурге задержали трех мужчин

В Петербурге задержали трех мужчин за серию нападений с отверткой За серию нападений с отверткой в Петербурге задержали трех мужчин

Москва29 окт Вести.Полиция Санкт-Петербурга задержала трех мужчин после серии нападений на продацов и курьеров. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемые, угрожая продавцам и курьерам отверткой, похищали различные товары и хулиганили.

Так, ранним утром 28 октября продавец круглосуточного магазина на проспекте Авиаконструкторов сообщил в полицию, что неизвестный, угрожая ему отверткой, похитил с прилавка сигареты и скрылся.

В тот же день правоохранителям поступило сообщение о нападении на курьера продуктового магазина на улице Щербакова.

Трое мужчин с отверткой отобрали у него сумку с продуктами, после чего разбросали содержимое на дороге и сломали электросамокат сказано в публикации

Позднее компания украла в магазинах цветы и пиво.

В публикации уточняется, что во время задержания мужчины находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

К первому преступлению может быть причастен 31-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о разбое. В отношении двух других мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела.