В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении курьера мошенников В Петербурге грабители забрали у курьера мошенников 3 млн рублей

Москва6 окт Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух приезжих, подозреваемых в ограблении курьера мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, 3 октября в полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением, что неизвестный у дома по Гражданскому проспекту выхватил у нее пакет с деньгами.

Полицейские установили, что днем неизвестный подбежал к заявительнице, толкнул ее в спину и похитил пакет, который она ранее получила от пожилой женщины. Потерпевшая рассказала, что работает курьером. В полицию также обратилась 76-летняя жительница. По ее словам, несколькими днями ранее неизвестные по телефону убедили ее "задекларировать для сохранности" деньги сказано в сообщении

Пенсионерка отдала курьеру аферистов 3,1 миллиона рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В ночь на 5 октября полицейские задержали двух подозреваемых — уроженцев Северо-Кавказского региона, проживающих в Новом Девяткино. На них возбудили уголовное дело о грабеже.

Курьера отпустили под обязательство о явке.