Аферисты во время видеозвонка с "губернатором" убедили приморца перевести деньги В Приморье задержали 79-летнюю пособницу онлайн-аферистов из Санкт-Петербурга

Москва22 окт Вести.Полицейские в Приморья 79-летнюю курьера из Санкт-Петербурга, которая прибыла в регион по просьбе мошенников, сообщается в MAX-канале МВД края.

В ОВД обратился 77-летний житель Хорольского округа с заявлением о мошенничестве. По его словам, злоумышленники, используя дипфейк, организовали видеозвонок "губернатором" региона. Чиновник ему сообщил, что на администрацию края совершена кибератака, похищены деньги, которые перевели за границу через банковский счет потерпевшего. Далее в дело вступил "правоохранитель", который пытался убедить пенсионера, что от имени совершен денежный перевод в размере 60 млн рублей на нужды недружественного государства. В течение месяца мошенники звонили потерпевшему и убедили его перевести сбережения с одного банковского счета банка на другой, затем обналичить их в размере 1 млн рублей и передать их "внештатному сотруднику органа безопасности".

Заподозривший обман пенсионер обратился в полицию. Стражи порядка подготовили муляж свертка с деньгами для передачи курьеру. Мужчина под скрытым наблюдением передал пакет со свертком женщине – курьеру. После получения денег она была задержана. Ею оказалась 79-летняя жительница Санкт-Петербурга, прилетевшая по заданию мошенников она прилетела в Приморье, чтобы забрать деньги у потерпевшего.

Пособница мошенников заключена под стражу говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.