В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам деньги и ценности на 182 млн

Мошенники забрали у пенсионерки в Петербурге деньги и монеты на 182 млн В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам деньги и ценности на 182 млн

Москва2 окт Вести.В конце сентября в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась 77-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба Петербургской полиции, женщина рассказала, что ей несколько дней звонили неизвестные и просили "задекларировать" накопления. В конечном итоге, они убедили потерпевшую через сына передать курьеру мошенников деньги и сотни инвестиционных монет.

По просьбе женщины ее сын передал неизвестным 77,3 миллиона рублей, 120 тысяч евро и 2 тысячи долларов США сказано в сообщении ведомства в MAX

Кроме того, в руки преступников попали 422 инвестиционных и 5 золотых монет, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 миллиона рублей.

Общий ущерб от действий мошенников составил 181 миллион 786 тысяч рублей.

Предполагаемого курьера полиция задержала на Московском вокзале. Им оказался 31-летний житель Челябинской области.

В сообщении уточняется, что предложение о "работе" мужчина получил через мессенджер. Он приезжал по указанным адресам, забирал у граждан деньги и ценности, после чего оставлял их в тайниках — в том числе закапывал в местах, координаты которых ему сообщали неизвестные кураторы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устанавливается возможная причастность курьера к другим аналогичным преступлениям и иные участники мошеннической схемы. Фигурант заключен под стражу до 26 ноября.