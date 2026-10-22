Москва22 октВести.В подмосковном городе Серпухов был задержан курьер мошенников, забравший у обманутой пенсионерки 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Мособласти.
Задержана 44-летняя женщина. Ее личность была установлена благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Ее задержали в Люберцах.
В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФнаписано в канале полиции
Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ведется установление других участников преступления.