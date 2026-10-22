В Подмосковье задержали курьера, забравшего 1 млн руб. у обманутой пенсионерки Полиция Подмосковья задержала курьера, забравшего у пенсионерки 1 млн. руб.

Москва22 окт Вести.В подмосковном городе Серпухов был задержан курьер мошенников, забравший у обманутой пенсионерки 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Мособласти.

Задержана 44-летняя женщина. Ее личность была установлена благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Ее задержали в Люберцах.

В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ написано в канале полиции

Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ведется установление других участников преступления.