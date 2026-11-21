Москва21 ноя Вести.Сотрудники полиции района Проспект Вернадского задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве в мессенджере МАХ.

Мошенники убедили 61-летнюю москвичку, что ее сбережения якобы используются для финансирования преступной деятельности. Под предлогом декларирования женщина передала незнакомцам более 6 млн рублей… Оперативники задержали одного из курьеров, получившего от потерпевшей 1,2 млн рублей