Москва21 нояВести.Сотрудники полиции района Проспект Вернадского задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве в мессенджере МАХ.
Мошенники убедили 61-летнюю москвичку, что ее сбережения якобы используются для финансирования преступной деятельности. Под предлогом декларирования женщина передала незнакомцам более 6 млн рублей… Оперативники задержали одного из курьеров, получившего от потерпевшей 1,2 млн рублейнаписали в пресс-службе
Злоумышленники пытались выманить у пенсионерки оставшиеся сбережения, однако сотрудники банка заподозрили обман и сообщили в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.