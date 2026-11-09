Москва9 нояВести.Жительница Москвы стала жертвой мошенников и отдала им более 6,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ее банковские счета заблокированы. Аферисты звонили пенсионерке на протяжении месяца.
Для "спасения" денег требовалось обналичить сбережения и передать их курьеруговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
В итоге женщина отдала незнакомцам свыше 6,7 млн рублей, передача денег состоялась около ее дома на Фестивальной улице.
Полицейским удалось задержать одного из курьеров, им оказался 32-летний житель подмосковного Ногинска, который забрал у жертвы 930 тысяч рублей и передал их соучастнице.
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются остальные участники преступной схемы.