В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитивших 2 млн у пенсионерки Забравший 2 млн рублей у пенсионерки курьер мошенников задержан в Подмосковье

Москва1 окт Вести.Курьера мошенников, похитивших более двух миллионов рублей у 64-летней пенсионерки, задержали в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.

По данным ведомства, злоумышленники отправили женщине сообщение в одном из мессенджеров якобы от сотрудника Центробанка. Собеседник уговорил пенсионерку передать курьеру деньги якобы для дальнейшего декларирования. Она подчинилась требованиям.

Введенная в заблуждение пенсионерка, следуя указаниям звонившего, передала курьеру более 2 млн рублей. После выполнения инструкций пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию говорится в сообщении

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Курьером оказался 45-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, соучастники преступления устанавливаются. Курьера отпустили под подписку о невыезде.