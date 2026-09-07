Москва7 сен Вести.В Орехово‑Зуево сотрудники полиции задержали курьера мошенников, которые обманом выманили у семейной пары 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что местный житель перешел по фишинговой ссылке, полученной в мессенджере под видом платежа за коммунальные услуги, и ввел код подтверждения. После этого ему пришло уведомление о якобы несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» с контактными телефонами для связи. Супруга позвонила по указанному номеру. Неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили её, что третьи лица получили доступ к их счетам и переводят деньги на территорию Украины говорится в сообщении

Находясь под сильным психологическим давлением, супруги решили доказать свою невиновность. Им велели задекларировать сбережения и передать деньги псевдоинкассаторам. За несколько дней жертвы мошенников отдали курьерам 3,5 миллиона рублей прямо возле своего дома.

Но когда мошенники потребовали еще денег, семья обратилась в полицию. Дальше общение с аферистами шло уже под контролем оперативников. Курьера поймали в момент, когда он должен был забрать еще 1,5 миллиона, но вместо настоящих денег ему передали муляж. Оказалось, что этот курьер уже забирал у супругов больше миллиона рублей.

Сам задержанный утверждает, что тоже попался на такой же обман и по указаниям кураторов переводил украденные деньги в криптовалюту, а затем отправлял на нужные счета.

Против курьера завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, суд отправил его под стражу. Сейчас полиция ищет остальных участников схемы и проверяет, причастен ли задержанный к другим похожим преступлениям.