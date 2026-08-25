Москва25 авг Вести.В Подмосковье силовики задержали курьера мошенников, похитивших у жительницы Балашихи порядка 1,7 миллиона рублей. Предполагаемый преступник – 30-летний житель Хабаровского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

Жертвой аферистов стала 39-летняя женщина. Изначально с ней связался "сотрудник доставки", чтобы якобы вручить уже оплаченную посылку. Для этого было необходимо предоставить номер СНИЛС, что и сделала потерпевшая.

После она получила сообщение о взломе ее аккаунта на портале Госуслуг, и сразу же ей позвонил "специалист Росфинмониторинга", напугав утечкой персональных данных и попыткой оформить на нее кредит. В итоге женщину убедили снять наличные и передать их для "зачисления на безопасный счет".

Находясь под психологическим давлением, гражданка встретилась с посыльным в Москве и отдала ему около 1,7 млн рублей… Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, выполнявшего в преступной схеме роль курьера… Его задача заключалась в том, чтобы забирать деньги у граждан, конвертировать их в криптовалюту и переводить на счета, указанные аферистами рассказала начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова

В беседе с правоохранителями фигурант заявил, что сам стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.