В Москве пенсионерка лишилась более 2,5 млн рублей ради "индексации пенсии"

В Подмосковье задержана курьер мошенников В Москве пенсионерка лишилась более 2,5 млн рублей ради "индексации пенсии"

Москва10 окт Вести.Столичные полицейские задержали в Дмитрове Московской области курьера мошенников. Как сообщает ведомство в MAX, жертвой аферистов стала 75-летняя пенсионерка.

Женщине позвонила лжесотрудница социального фонда и рассказала об индексации пенсии. Для этого мошенница попросила назвать код из СМС якобы для записи на прием по этому вопросу.

Затем аферисты стали угрожать пенсионерке, обвинив ее в госизмене и убедили отдать для "декларирования" все накопления, в том числе иностранную валюту.

Забрать средства приехала 24-летняя девушка. По версии следствия, она передала деньги сообщнику, а сама получила всего 5 тысяч рублей говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные участники преступления.