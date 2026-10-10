Москва10 октВести.Столичные полицейские задержали в Дмитрове Московской области курьера мошенников. Как сообщает ведомство в MAX, жертвой аферистов стала 75-летняя пенсионерка.
Женщине позвонила лжесотрудница социального фонда и рассказала об индексации пенсии. Для этого мошенница попросила назвать код из СМС якобы для записи на прием по этому вопросу.
Затем аферисты стали угрожать пенсионерке, обвинив ее в госизмене и убедили отдать для "декларирования" все накопления, в том числе иностранную валюту.
Забрать средства приехала 24-летняя девушка. По версии следствия, она передала деньги сообщнику, а сама получила всего 5 тысяч рублейговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные участники преступления.